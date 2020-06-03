Хозяина участка через суд обяжут убрать незаконную свалку под Низино

Прокуратура Ломоносовского района 2 июня обратилась в суд с требованием принудить хозяина очистить от мусора участок в Низинском поселении. Отходами занято 5,1 гектара земли сельхозназначения при общей площади в 17,6 гектара.

По данным главы администрации Низинского поселения Елены Клухиной, нелегальная свалка образована в марте 2020 года. Согласно требованиям прокуратуры, мусор должен быть вывезен на лицензированный полигон.