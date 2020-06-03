Вирусолог оценил необходимость дезинфекции покупок из магазинов

Стандартные гигиенические требования при обращении дома с покупками из магазинов необходимо соблюдать, такое мнение высказал вирусолог Александр Семенов.

При этом эксперт отметил, что эти нормы такие же, как были до пандемии.

“Купили фрукты и овощи — помойте, принесли какие-то продукты — протрите упаковку перед тем, как ставить на стол или в холодильник”, — заявил он в беседе с kp.ru

Он также считает, что лучше заказывать горячую продукцию, поскольку это безопасно.

“Горячее сырым не бывает. Есть такая поговорка. Вирус крайне быстро погибает даже при относительно невысоких температурах”, — пояснил он.

Он также рекомендовал воздержаться от употребления блюд, которые нельзя ни вскипятить, ни помыть, ни почистить.