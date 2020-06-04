Жителям Санкт-Петербурга разрешат посещать храмы с 5 июня при соблюдении санитарных требований

Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Частичное снятие ограничительных мер на посещение религиозных организаций обсуждалось в ходе совещания губернатора Александра Беглова с главным государственным санитарным врачом города Наталией Башкетовой и главами конфессий, представленных в Петербурге.

Беглов внес соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий. В частности, граждане должны использовать гигиенические маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха», — говорится в сообщении.

Также ограничено количество людей, которые могут одновременно находиться в храмах. Так, в помещениях площадью до 400 квадратных метров может находиться не более одного человека на 4 квадратных метра.

При этом петербуржцам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.

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Ранее сообщалось, что временный запрет на посещение религиозных организаций, за исключением служителей и персонала, был введён на основании предписаний главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу.