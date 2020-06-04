Фото: дилеры из даркнета с мефедроном и марихуаной задержаны в Петербурге

В Петербурге задержаны трое дилеров из даркнета, делавшие закладки с марихуаной и мефедроном. У задержанных изъяты химическое оборудование, реактивы и 27 кустов растительного наркотика.

По версии следствия, двое петербуржцев в возрасте 19 и 23 лет производили мефедрон в частном доме в деревне Малые Ясковицы Новгородской области. Также они вели магазин на интернет-площадке в даркнете. Их 26-летний подельник проживал в Ленобласти, а кусты марихуаны выращивал в квартире дома на Горной улице в Петербурге.

Как сообщают «Невские Новости», возбуждены уголовные дела по ст 231, 30 и 228.1 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства и покушение на сбыт наркотических средств).