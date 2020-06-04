Эксперт рассказал о признаках прослушки мобильного устройства

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя агентства TelecomDaily Дениса Кускова, самый распространенный признак прослушки мобильного телефона – наличие стороннего приложения неизвестного происхождения.

Если приложение не было предустановлено, и его не устанавливал пользователь – это всегда повод задуматься, как минимум, о наличии вируса. Еще один распространенный признак – самопроизвольное включение и выключение устройства. Третий по значимости признак – на первый взгляд беспричинное нагревание телефона при необъяснимо быстрой разрядке батареи.