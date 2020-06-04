В Ленобласти пройдет вторая всероссийская акция #ОставайсяДонором

Вторая всероссийская донорская акция #ОставайсяДонором пройдет с 8 по 15 июня в Ленобласти при поддержке Александра Дрозденко. Марафон организуют молодежное движение «Молодежка ОНФ» вместе со Службой крови ФМБА России.

В время первого всероссийского марафона #ОставайсяДонором, проходившего с 20 по 22 апреля, было собрано 511 литров крови. В мероприятии приняли участие более тысячи человек в 73 регионах России.

«Спасибо каждому участнику марафона #ОставайсяДонором. Действие всегда важнее слов», – сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич

Вторая акция будет посвящена Дню донора и Дню России. В марафоне поучаствуют Выборг, Гатчина и Тосно, а также петербургский филиал «Центра крови Ленинградской области». Особое внимание будет уделено донорам плазмы, переболевшим COVID-19. Всем, сдавшим кровь 12 июня, вручат памятные сувениры.

На интернет-ресурсе оставайсядонором.рф опубликованы перечь центров переливания крови, рекомендации и советы по подготовке к процедуре.