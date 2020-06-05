Три санитарных вылета совершил вертолет санавиации в Ленобласть

Все пациенты были успешно переданы сотрудникам медицинских учреждений.
В пресс-службе Национальной службы санитарной авиации сообщили, что за прошедший четверг вертолёт дважды вылетал в Тихвин и один раз в Волосово.
Отмечается, что были перевезены пациенты с инсультом, с ишемической болезнью сердца и почечной недостаточностью.
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04.06.2020 143
Пациенты были доставлены до места назначения без инцидентов.