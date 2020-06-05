За день спасатели «Кошкиспаса» выручили из беды четырех кошек в Ленобласти

Помощь мохнатым любителям высоты потребовалась во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.

Утром 2 июня сотрудникам центр спасения животных «Кошкиспас» поступило сообщение о том, что в деревне Керро во Всеволожском районе кошка не может слезть с дерева — на высоте 7 м она сидит уже второй день. Через час звонок поступил из Всеволожска — домашнего кота, который пропал четыре дня назад, обнаружили на крыше недостроя. Вечером помощь мохнатым любителям высоты потребовалась в Мистолово во Всеволожском районе и Селезнево в Выборгском районе.

Все четыре операции по спасению котиков прошли успешно.