В Ленобласти продлили акцию по льготным условиям оформления электронной подписи. Скидка составляет 20%

Оформить сертификат квалифицированной электронной подписи со скидкой 20% и в упрощенном порядке можно до 1 августа 2020 года. Подать заявку удобно через региональный портал госуслуг gu.lenobl.ru или лично в МФЦ. Информация о порядке оформления квалифицированной электронной подписи размещена на главной странице портала gu.lenobl.ru.

С помощью электронной подписи можно получить ряд востребованных госуслуг, не выходя из дома.