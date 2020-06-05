Кудрово и Янино свяжет новый автобусный маршрут

Автобусы №664 по новой линии будут курсировать с интервалом в 20-30 минут.
Новый автобусный маршрут “Ясно.Янино – МЕГА Дыбенко” планируется запустить 8 июня, он свяжет Янино-1, Заневку и Кудрово. В автобусе будут действовать все социальные и льготные тарифы, пишет online47.
В будние и выходные дни автобус №664 будет курсировать по одному и тому же графику. В 7.30 отправляется первый автобус от жилого квартала “Ясно.Янино” и в 8.00 — от “Мега Дыбенко”, последний рейс из Янино — в 22.10, из Кудрово – в 22.00.
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04.06.2020 191