На 84 году жизни умер актер Михаил Кокшенов

На 84 году жизни ушел из жизни советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов. О смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Причину смерти она не указала.

В октябре 2017 года Михаил Кокшенов перенес инсульт на улице. Тогда прохожие вызвали скорую помощь. Актера выписали из больницы в 2018 году. После лечения он больше не появлялся на публике.

Михаил Кокшенов принял участие в съемках более 100 фильмов, среди которых «Не может быть» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Широкой публике он также известен по своим комедийным ролям в «Ералаше».