Фото и подробности: умершая от пластики петербурженка была врачом с 35-летним стажем

Как ранее сообщал ivbg.ru, 62-летняя петербурженка умерла после пластической операции. Хирург Гурам Папиашвили, делавший круговую подтяжку лица и блефаропластику, не имел лицензии, необходимого оснащения и надлежащих условий.

Умершую звали София Снигирева. Она 35 лет проработала в медицине, была сотрудником больницы св. Марии Магдалины. Создала и два года возглавляла центр при роддоме на Фурштатской.

Операция длилась около шести часов под наркозом и, на первый взгляд, прошла успешно. Однако состояние Софии быстро ухудшалось, и спустя два дня она умерла в больнице. Предварительная причина смерти – септический шок на фоне кровопотери. Гурам Папиашвили задержан.

Фото: telegram-канал Mash на Мойке