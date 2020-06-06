Школьники из Ленобласти стали призерами Всероссийской олимпиады

Автор: Сергей Агутин
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Семь выпускников региональных школ завоевали призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников.

Призовые места по географии:

  • Михаил Петров – всеволожская средняя школа № 3.
  • Владислав Островский и Давид Роскошный – киришский лицей.
  • Леонид Рахметов – всеволожский лицей № 1.
  • Игорь Макарьев – кингисеппская гимназии.

Призовое место по русскому языку:

  • Игорь Макарьев – кингисеппская гимназия.

Призовое место по истории:

  • Валентин Мекрюков – сосновоборская средняя школа № 2.

Призовое место по информатике:

  • Андрей Одинцов – всеволожская средняя школа № 6.

Очный финал Всероссийской олимпиады отменен из-за COVID-19. В Министерстве просвещения автоматически признали призерами выпускников 11 класса, набравших «проходной балл» для участия в финале. Финалисты, не являющиеся выпускниками, смогут поучаствовать в финале олимпиады 2021 года без необходимости проходить этапы отбора.