Школьники из Ленобласти стали призерами Всероссийской олимпиады

Семь выпускников региональных школ завоевали призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников.

Призовые места по географии:

Михаил Петров – всеволожская средняя школа № 3.

Владислав Островский и Давид Роскошный – киришский лицей.

Леонид Рахметов – всеволожский лицей № 1.

Игорь Макарьев – кингисеппская гимназии.

Призовое место по русскому языку:

Игорь Макарьев – кингисеппская гимназия.

Призовое место по истории:

Валентин Мекрюков – сосновоборская средняя школа № 2.

Призовое место по информатике:

Андрей Одинцов – всеволожская средняя школа № 6.

Очный финал Всероссийской олимпиады отменен из-за COVID-19. В Министерстве просвещения автоматически признали призерами выпускников 11 класса, набравших «проходной балл» для участия в финале. Финалисты, не являющиеся выпускниками, смогут поучаствовать в финале олимпиады 2021 года без необходимости проходить этапы отбора.