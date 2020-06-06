Школьники из Ленобласти стали призерами Всероссийской олимпиады

Семь выпускников региональных школ завоевали призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников.
Призовые места по географии:
- Михаил Петров – всеволожская средняя школа № 3.
- Владислав Островский и Давид Роскошный – киришский лицей.
- Леонид Рахметов – всеволожский лицей № 1.
- Игорь Макарьев – кингисеппская гимназии.
Призовое место по русскому языку:
- Игорь Макарьев – кингисеппская гимназия.
Призовое место по истории:
- Валентин Мекрюков – сосновоборская средняя школа № 2.
Призовое место по информатике:
- Андрей Одинцов – всеволожская средняя школа № 6.
Очный финал Всероссийской олимпиады отменен из-за COVID-19. В Министерстве просвещения автоматически признали призерами выпускников 11 класса, набравших «проходной балл» для участия в финале. Финалисты, не являющиеся выпускниками, смогут поучаствовать в финале олимпиады 2021 года без необходимости проходить этапы отбора.