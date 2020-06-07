Еще 5 спасенных тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации – подробности

Еще пять спасённых детёнышей тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

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«Утром в Финский залив выпущены 5 детёнышей тюленей — питомцы специализированного Центра изучения и сохранения морских млекопитающих», — говорится в сообщении.

Как отмечается, трое из этих тюленят получили имена в честь фонтанов, которые восстанавливаются и реконструируются в Петербурге по новой городской программе. Самочки Радужная и Лучистая названы в честь фонтанов на площади Победы и в Зеленогорске, а самец Слава — в честь легендарного фонтана в Московском парке Победы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу, во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога, посетил Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, оценив работу по спасению детёнышей тюленей и нерп.

«В этом году Нева и Финский залив так и не покрылись настоящим, толстым льдом. А это угроза для потомства главных млекопитающих Балтийского моря – тюленей и кольчатой балтийской нерпы», — сказал Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.

В мае часть «воспитанников» центра сохранения морских млекопитающих уже была выпущена на волю: две нерпы — в Ладожское озеро и 10 серых тюленей — в Финский залив. Всего за 7 лет работы центра спасено 78 тюленят и нерпят.

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Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт в сентябре 2014 года на территории очистных сооружений водоканала в Репино.