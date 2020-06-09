Интерес жителей Ленобласти к спутниковым «тарелкам» МТС вырос в полтора раза

Интерес жителей Петербурга и Ленинградской области к спутниковому телевидению растет от месяца к месяцу, и это связано не только с сезонным фактором.

Как говорится в сообщении оператора, в отдельных канал продаж отмечался и двукратный рост. На увеличение показателей повлияло непривычно раннее начало дачного сезона – значительная часть петербуржцев, перешедших на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске, переехали за город.

«В данный момент МТС – единственная компания в России, обеспечивающая телетрансляции во всех средах и имеющая возможность комбинировать их с другими продуктами Группы. Это делает наши условия по подключению спутникового ТВ более привлекательными: специальный тариф позволяет одновременно подключить «тарелку» и организовать мобильный доступ в интернет для нескольких устройств по выгодной цене. У жителей региона появляется дополнительная возможность сэкономить, а это важно в текущих непростых условиях. Мы даем широкий выбор контента, и я уверен, что каждый сможет найти для себя интересные каналы, будь то спорт или кино, информационные программы или передачи, посвященные хобби», — прокомментировал директор по продажам на массовом рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Георгий Чуравцов.

Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план Спутникового ТВ от МТС включает 235 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС во всех регионах, так и у агентов-распространителей. Вещание Спутникового ТВ МТС обеспечивает спутниковый ресурс ABS-2A, расположенный на 75° в. д. Цифровые трансляции обеспечиваются в форматах сжатия MPEG-4 и HEVC. Доставку сигнала на спутник осуществляют два телепорта, расположенных в Москве и Казани. Наличие двух телепортов позволяет снизить риски влияния погодных и техногенных явлений на качество трансляций.