С 15 июня Крым отменяет обязательную обсервацию для приезжих

Обсервация для приезжих из-за рубежа сохранится, в том числе для въезжающих с территории Украины.

С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции для граждан. Кроме того со следующего понедельника отменяется обязательная двухнедельная обсервация для приезжающих из других регионов России. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.