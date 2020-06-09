С 15 июня Крым отменяет обязательную обсервацию для приезжих

Автор: Гузель Галимова
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Обсервация для приезжих из-за рубежа сохранится, в том числе для въезжающих с территории Украины.

С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции для граждан. Кроме того со следующего понедельника отменяется обязательная двухнедельная обсервация для приезжающих из других регионов России. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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