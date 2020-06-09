Воспитанники детсадов Ленобласти, не посещающие дежурные группы, получат сухпайки

По распоряжению Александра Дрозденко, в Ленинградской области семьи дошколят, не посещающих дежурные группы в детских садах, получат продуктовые наборы за июнь.

Семьи получат сухие пайки или материальную компенсацию на основании заявления в период с 1 по 15 июня. Выдача производится из расчета 10 календарных дней, за исключением дней фактического нахождения в дежурной группе. Продуктовые наборы будут вдаваться:

«льготным» воспитанникам, с которых ранее не взималась плата за питание;

семьям, оказавшимся в трудном положении после 30 марта из-за COVID-19.

На обеспечение сухими пайками из бюджета Ленинградской области выделены дополнительные средства.