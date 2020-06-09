Навигацию по рекам и каналам Петербурга планируют открыть в конце июня

При этом питание на борту будет запрещено.

На втором этапе снятия ограничений по коронавирусу, к концу июня, в Петербурге планируется открыть навигацию по реками и канлам. Но только при соблюдении всех мер безопасности и дистанции, при этом питание на борту будет запрещено. Об этом рассказал Александр Беглов в интервью ТАСС.

Также к концу июня в Петербурге планируют открыть салоны красоты. Они начнут работать только при соблюдении рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.