Навигацию по рекам и каналам Петербурга планируют открыть в конце июня

Автор: Гузель Галимова
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При этом питание на борту будет запрещено.

На втором этапе снятия ограничений по коронавирусу, к концу июня, в Петербурге планируется открыть навигацию по реками и канлам. Но только при соблюдении всех мер безопасности и дистанции, при этом питание на борту будет запрещено. Об этом рассказал Александр Беглов в интервью ТАСС.

Также к концу июня в Петербурге планируют открыть салоны красоты. Они начнут работать только при соблюдении рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.

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