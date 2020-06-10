«Ленэнерго» оштрафовано на 300 тысяч рублей за нарушение правил подключения

В ПАО «Ленэнерго» нарушили правила технологического присоединения, а в последствии самовольно аннулировали заявку индивидуального предпринимателя. Решением суда, организация заплатит штраф в 300 000 рублей.

В июле 2019 года предприниматель обратился в «Ленэнерго», чтобы присоединить к сетям нежилое помещение в поселке Романовка Всеволожского района. В «Ленэнерго» от него потребовали конфиденциальные документы и сведения, не предусмотренные правилами технологического присоединения. А не получив их, аннулировали заявку.

Заместитель руководителя областной антимонопольной службы отметил, что это нарушение – требовать такие данные организация была не в праве.