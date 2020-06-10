Подозреваемого в убийстве адвоката в Санкт-Петербурге задержали спустя 24 года

Подозреваемый в убийстве адвоката в Петербурге, совершенном 24 года назад, задержан в Архангельской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тело адвоката Станислава Панковского с ранением шеи обнаружили 22 июня 1996 года к квартире на проспекте Художников. При осмотре места происшествия были выявлены отпечатки пальцев, однако их принадлежность установить не удалось. По факту убийств возбудили уголовное дело, отпечатки пальцев внесли в криминалистическую базу.

«Подозреваемый в убийстве почти 25-летней давности задержан уголовным розыском на малой родине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 44-летний житель Архангельской области ранее подозревался в краже. После дактилоскопии эксперты установили, что его отпечатки пальцев были оставлены на месте убийства адвоката в Петербурге в 1996 году.

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