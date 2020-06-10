В четверг в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 11 июня в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12…+17 гр., днем столбики термометров покажут +20…+25 гр., местами до +28 гр.