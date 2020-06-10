13 сентября пройдут дополнительные выборы депутата от Выборгского района

Дополнительные выборы проводятся в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимиром Цоем в сентябре 2019 года.

Сегодня, 10 июня, депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли решение о назначении дополнительных выборов депутата шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1. Выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

В этот же день назначены выборы губернатора Ленобласти в связи с истекающим сроком полномочий действующего главы региона.