В Ленобласти начали борьбу с незаконной рекламой вдоль трасс

Дорожные службы начали убирать “спам”, установленный вдоль областных магистралей, и просят сообщать о нем по специальному телефону.

Сотни рекламных щитов с предложением вкусно перекусить или купить песок и щебень, установленные незаконно в полосах отвода, вполне могут стать причиной ДТП. Они перекрывают видимость на опасных поворотах и закрывают дорожные знаки, а при сильном ветре щиты вылетают на дорогу. К тому же многие коммерсанты вешают рекламу высоко на деревьях, что усложняет работу дорожникам.

В ГКУ «Ленавтодор» попросили жителей Ленобласти и водителей сообщать о такой рекламе на телефон круглосуточной “горячей линии” — 8(812)251-42-84.