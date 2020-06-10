Ветеранам ВОВ и узникам фашизма могут разрешить бесплатно посещать театры Ленобласти

Депутаты Ленобласти предлагают предоставить право участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма на бесплатное получение услуг, предоставляемых учреждениями культуры региона

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, соответствующий законопроект рассмотрела сегодня в первом чтении постоянная комиссия по социальной политике парламента Ленобласти под руководством Владимира Петрова.

Законопроект, инициированный депутатами-единороссами Вадимом Малыком, Михаилом Коломыцевым, Олегом Зеваковым и Никитой Ковалем, предлагает внести изменения в областной закон «Социальный кодекс Ленобласти» и статью 6 областного закона «Об организации дорожного движения в Ленобласти» в целях предоставления дополнительных мер государственной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим в Ленинградской области.

Как участники ВОВ, так и бывшие несовершеннолетние узники фашизма относятся к особой социальной категории граждан, чаще всего плохо защищенной в силу возраста и различных ранений, заболеваний, полученных на войне.

По сведениям, предоставленным комитетом по социальной защите населения Ленинградской области из Единой региональной автоматизированной информационной системы «Социальная защита Ленинградской области», по состоянию на 1 ноября 2019 года на территории области проживало 968 участников ВОВ и 169 инвалидов ВОВ, по состоянию на 1 декабря — 5219 бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Общеизвестно, что при наличии возможности участники ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники фашизма определенную часть своего времени посвящают участию или посещению культурно-зрелищных мероприятий. В большей степени такие мероприятия специально организуются и посвящаются им.

Своим законопроектом депутаты предлагают предоставить право участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма на бесплатное получение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными органу исполнительной власти Ленинградской области в сфере культуры, уполномоченному Правительством Ленинградской области. Это позволит указанным категориям граждан бесплатно посещать областные музеи, театры, библиотеки, выставочные центры и размещенные в них экспозиции.

Другая мера поддержки для участников Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма, предлагаемая законопроектом, представляет собой возможность бесплатного пользования платной парковкой на территории области в отношении зарегистрированных на них транспортных средств.

Законопроект был поддержан комиссией в первом чтении. До этого, также в первом чтении, его поддержала профильная постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству под руководством Андрея Лебедева.

Отметим, что в настоящее время участникам ВОВ предоставляются льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством. Они имеют право на дополнительное пенсионное обеспечение, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями, получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов, предоставление права на льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Ленинградской области и на общественном транспорте Санкт-Петербурга, получение единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов и др. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, хотя и приравнены к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, на практике получают не все из указанных мер социальной поддержки.