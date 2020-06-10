В Ленобласти бывших инспекторов ДПС оштрафовали почти на 2,5 млн рублей за взятку в 15 тысяч

Суд Гатчинского района Ленобласти вынес приговор бывшим инспекторам ДПС, их обвиняли в получении взятки за незаконное бездействие.

По версии следствия, в сентябре 2019 года во время дежурства в Коммунаре прапорщик остановил машину с водителем, лишенным прав. Чтобы не составлять административный протокол он предложил нарушителю заплатить 15 тысяч рублей. В октябре он получил деньги, которые поделил поровну со старшим лейтенантом, сообщает пресс-служба судов Ленобласти.

Подсудимые признали свою вину. Суд назначил старшему лейтенанту штраф в 1,48 млн рублей, а прапорщику — 990 тысяч.