Похититель икон и орденов из деревни Овсище получил два года тюрьмы

Суд вынесен приговор обвиняемому в краже медалей и икон в Сланцевском районе Ленобласти. Украденное он продавал в соседней деревне.

Ранее ivbg.ru сообщал, вор забрался внутрь дома в деревне Шакицы, разбив окно. Его добычей стали знак «Победитель социалистического соревнования», медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «В память 250-летия Ленинграда», восемь икон. Позже он продал три юбилейные медали всего за 100 рублей.

Домушника нашли после сообщения бдительного соседа.

Как сообщает в пресс-службе судов Ленобласти, мужчину приговорили к двум годам и месяцу колонии особого режима. Известно, что ранее он уже был судим.