Центр «Велес» выпустил в дикую природу пять енотовидных собак – видео

Животных выпустили вслед за обрётшими свободу лисицами.

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Пять енотовидных собак были выпущены на волю силами РКЦ «Велес». Животные вернулись в дикую природу вслед за лисицами.

В центре отметили, что животные поступали в центр с различными травмами, чесоткой и просто ославленными. Однако в центре их вылечили и теперь могут смело возвращаться в свободную жизнь.