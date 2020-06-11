Центр «Велес» выпустил в дикую природу пять енотовидных собак – видео

Автор: Александр Селиванов
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Животных выпустили вслед за обрётшими свободу лисицами.

Пять енотовидных собак были выпущены на волю силами РКЦ «Велес». Животные вернулись в дикую природу вслед за лисицами.

В центре отметили, что животные поступали в центр с различными травмами, чесоткой и просто ославленными. Однако в центре их вылечили и теперь могут смело возвращаться в свободную жизнь.

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16.02.2020 1275