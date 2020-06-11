Медучреждения Ленобласти получат российское лекарство от COVID-19 в июне 2020 года

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей «ХимРар» и РФПИ, в июне 2020 года российское лекарство от COVID-19 получат 35 субъектов России. Ленинградская область – среди них. Поставки начнутся уже с 11 июня.

В учреждения будут поставлены 60 000 курсов препарата «Авифавир». Как утверждают производители, лекарство оказывает прямое антивирусное действие и нарушает механизмы размножения коронавирусной инфекции. Каждая упаковка лекарства будет защищена от подделки индивидуальным цифровым кодом.