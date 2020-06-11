Все больные COVID-19 в Ленобласти получат дорогостоящее лекарство бесплатно

Александр Дрозденко выделил дополнительные средства на закупку лекарства от COVID-19. Ранее регион уже выделил 50 млн рублей на приобретение препаратов для лечения зараженных коронавирусом в «тяжелой» и «средней» формах. Все больные получат препараты бесплатно, но по назначению лечащего врача.

«Решение о выделении дополнительного финансирования уже принято, но теперь некоторое время понадобится, чтобы его документально закрепить», – сообщил председатель комздрава Ленобласти Сергей Вылегжанин

Курс лечения с использованием рекомендованных Минздравом «Актемра» и «Авифавир» стоит около 160 тыс. рублей. Лекарства будут бесплатно выдавать всем жителям Ленинградской области, зараженным COVID-19. Бесплатную помощь получат даже люди с легкой формой заболевания, проходящие лечение на дому.