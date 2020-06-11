Управление региональными данными в Ленобласти должно быть системным и эффективным

Создание принципиально нового подхода к работе с государственными данными в Ленобласти, позволит гармонизировать текущую систему, принять единые и понятные правила обработки и использования госданных.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, соответствующий законопроект сегодня, 11 июня, в первом чтении рассмотрела постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству парламента Ленобласти.

Законопроект «О создании государственной информационной системы по управлению региональными данными Ленинградской области», инициированный депутатами Андреем Лебедевым и Алексеем Ломовым подготовлен в целях обеспечения единства региональных данных Ленинградской области, в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Проект определяет цели и задачи создания и функционирования региональной системы управления данными Ленинградской области (РСУД).

Национальным проектом «Цифровое государственное управление» предусмотрено формирование Национальной системы управления данными (НСУД), в том числе разработка единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти и пр.

Региональный проект «Цифровое государственное управление» (Ленинградская область) предусматривает обеспечение использования НСУД в органах власти Ленинградской области, в том числе посредством интеграции с РСУД.

Эффективное управление данными, определение условий их использования, как считают инициаторы, — это один из ключевых драйверов повышения темпов развития бизнеса и общества, а также недопущения информационно-технологического отставания региона.

Информационные ресурсы Ленинградской области практически не связаны друг с другом технологически, в большинстве случаев нет нормативных правовых документов, регламентирующих взаимодействие между информационными ресурсами и порядок работы с данными. В результате ни у кого нет доверия к данным — государство, бизнес и граждане несут потери. Для решения указанных проблем и повышения доверия к данным необходимо единство региональных данных Ленинградской области.

Необходимость принятия проекта областного закона «О создании государственной информационной системы по управлению региональными данными Ленинградской области» также вызвана необходимостью обеспечения единства региональных данных Ленинградской области, в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Кроме того для Ленобласти создание системы управления данными будет иметь экономический эффект: сократятся издержки на создание новых сервисов, увеличится скорость их создания, повысится безопасность данных за счет централизованного контроля доступа и унифицированной политики безопасности, увеличится доступность и единообразие данных за счет принципа «единого окна» и т.д.

Комиссия решила поддержать законопроект в первом чтении на ближайшем пленарном заседании ЗакСа.