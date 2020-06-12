Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 20 тыс – оперштаб

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 20 тысяч, при этом выздоровели более 9,2 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 274 новых случая.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 20 043 случая заражения COVID-19. Умерших — 561 человек. Выздоровело 9 276 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 25 793 человека. Под медицинским наблюдением находятся 4122 человек, из них 172 — в обсерваторе, 977 — на самоизоляции, 2973 — контактные.