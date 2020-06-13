Видео: петербуржец написал музыку для нового сериала о подростках на Netflix

Молодой человек из Санкт-Петербурга написал музыку для нового сериала на Netflix. Вместе со своим американским другом они передали продюсерам компании идею. Петербуржец – звуковое оформление, американец – сценарий. Идея одобрена.

Молодого человека на видео зовут Никита Чарков. Родился в Тюмени, переехал в Петербург, где получил образование. В 20 лет уехал в Соединенные Штаты Америки, где встретился с продюсерами Netflix.

Сериал будет о подростках, их пубертатных страхах и эмоциях. На фоне этого – актуальная американская повестка в виде межнациональных и межрасовых отношений.