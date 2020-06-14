Четверых котят спасли из пожара в поселке имени Свердлова

Вчера, 13 июня, в поселке имени Свердлова горел ангар площадью 500 квадратных метров, в котором едва не погибли четверо котят.

О том, что в горящем здании находятся кошка с котятами, пожарным рассказали местные жители, находившиеся неподалеку. Троих котят нашли поблизости ко входу, а четвертого — в задымлении, его пришлось откачивать с помощью кислородного баллона. Кошку так и не нашли.

Возгорание было ликвидировано. Здание выгорело полностью, как и четыре легковых автомобиля, находившиеся внутри. Пострадавших и погибших нет.