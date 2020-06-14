Под Тосно 19-летний парень несколько раз ударил ножом подростка

Свидетели вовремя остановили разъяренного парня. Подростка экстренно госпитализировали, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня на участке в СНТ “Захожье-3” города Никольское Тосненского района Ленобласти. 19-летний парень во время ссоры с 17-летним подростком ударил его ножом не менее трех раз. Завершить начатое юноше помешали присутствовавшие во время конфликта люди. Об этом сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.
Агрессора задержали, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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