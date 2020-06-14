Петербуржец купил двухлетней дочери бутылку воды, в которой оказался санитайзер

В продуктовом магазине Петербурга сотрудники перепутали и поставили на полку бутылочки с разлитым для продавцов санитайзером. Эту “воду” купил отец для своей двухлетней дочери.

Как пишет “Mash | Мэш на Мойке” , 14 июня петербуржец купил для своей двухлетней дочери три бутылочки питьевой воды «Агуша». Девочка не успела глотнуть «воду» и сразу же, выплюнув ее, расплакалась со словами «водичка горячая». Родители тут же промыли желудок ребенку, прополоскали рот и дали активированный уголь. Оказалось, что в одной бутылке была вода, а в остальных — санитайзер.

В магазине «Пятерочка» на Стародеревенской отпираться не стали: сотрудники перепутали, производитель не виноват.

Бутылки отправили на экспертизу, но семья не собирается подавать в суд.