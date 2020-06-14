Предположительно, полковая пушка затонула во время боев при переправе советских войск через Неву в октябре 1941 года.

Сегодня, 14 июня, со дна Невы в Кировском районе Ленобласти подняли 76-ти миллиметровую полковую пушку времен Великой Отечественной войны. Мероприятие, в котором принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, завершилось небольшим салютом.

Орудие нашли водолазы 20 мая на глубине 10 метров. Его отправят на реставрацию на Невский судостроительный-судоремонтный завод в Шлиссельбурге, а после установят на открытой площадке Музея-диорамы “Прорыв блокады Ленинграда”.