“Мы находимся в непрерывном процессе развития”: протоиерей Вячеслав Харинов поддержал поправки в Конституцию

Настоятель храма Успения Божией Матери села Лезье Кировского района Ленобласти, духовник и преподаватель Петербургской Духовной академии, протоиерей Вячеслав Харинов выступил в поддержку внесения поправок в Конституцию России.

“Безусловно, изменения в Конституции обязательно должны происходить. Иначе государство коснеет, остается внутри той формации, которую создает Конституция. Надо понимать, что мы находимся в непрерывном процессе развития и те поправки, которые могут внести – это попытка выстроить преемственность страны в ее историческом пути развития”, – заявил Вячеслав Харинов.

Он уверен, что системный подход важен в любой области. В качестве примера он привел поправку, связанную с упоминанием Бога, традиций и веры. По его мнению, очень важно сохранить историческую и духовную преемственность страны.

“Такой же системный подход я вижу в вопросах, связанных с сохранением исторической памяти – всего героического, доброго и хорошего, что было сделано за века существования России”, — отметил протоиерей.

Еще одним примером он привел поправки о браке. Россия – одна из немногих стран в мире, которая продолжает стоять на страже традиционных ценностей.