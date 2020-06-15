Жители Ленобласти могут выбрать участок для голосования по поправки в Конституцию через Госуслуги

Заявление на голосование по месту пребывания по поправкам в Конституцию можно подать через портал Госуслуг.

Для этого необходимо до 21 июня на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» заполнить заявление о желании голосовать по месту нахождения — на любом избирательном участке. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись.

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок. Более подробный список можно найти в разделе “Территориальные избирательные комиссии” на сайте Леноблизбиркома либо воспользоваться цифровыми сервисами на сайте ЦИК России.

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Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00.