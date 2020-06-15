Видео: убивший студента на Невском Каримов травмировал женщину перцовым баллончиком

Как ранее сообщал ivbg.ru, 13 июня стало известно, что 24-летний студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков скончался. Его не удалось спасти после выстрела в голову на Невском проспекте.

Петербургский суд заключил под стражу причастных к стрельбе мошенников: Людмилу Никифорову, Гвидона Аветисяна и Никиту Потапова. По версии следствия, они организовали в доме № 135 на Невском проспекте подпольную организацию по оформлению медицинских книжек. До инцидента со стрельбой они уже обманывали клиентов – пострадали более 100 человек.

Петербурженка Ольга, как и Влад, хотела вернуть деньги. Мошенники вытолкнули ее на улицу, стали убегать, а позже убивший студента Заур Каримов брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Пострадавшая с химическим ожогом попала в больницу.