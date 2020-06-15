В Ленинградской области создаются цифровые сервисы для бизнеса

В Ленинградской области вводятся цифровые сервисы, которые упрощают и ускоряют получение государственных услуг для населения и бизнеса. Это один из ключевых пунктов плана по восстановлению экономики в регионе.

В частности, организуется единое цифровое пространство для строительной сферы. Это особенно актуально для Ленинградской области, которая входит в тройку регионов-лидеров России по количеству вводимого жилья. Заявку по разрешению на строительство и вводу в эксплуатацию уже сейчас можно отправить областном портале госуслуг.

В планах цифровизация услуг для бизнеса, наиболее востребованных на региональном портале. В 2021 году будут цифровизованы сервисы выбора земельных участков по конкретным параметрам и построению динамического плана строительства объектов.

Все это будет доступно в подразделе «Мое строительство». По мнению председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Виктории Кузнецовой, это поможет сократить сроки оказания услуг для бизнеса на 40 %, а количество отказов – на 50 %. Некоторые справки инвесторы смогут получать автоматически.