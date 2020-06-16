Ленобласть готовится к сотрудничеству с Узбекистаном

Ленобласть планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью Узбекистана.

Как отметил вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов, Россию и Узбекистан всегда связывали тесные, дружественные отношения и обе страны понимают важность сотрудничества. Сегодня в рамках подготовки соглашения активно обсуждаются вопросы трудовой миграции, наличие узбекских товаров на рынке Ленобласти и новые возможности для сотрудничества.

Для обсуждения перспективы взаимодействия Узбекистана в торгово-экономической, научной-технической, культурной и других сферах в регионе создана рабочая группа.



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Как только будут сняты ограничения из-за пандемии, страны готовы приступить к реализации программы. В сентябре запланирована рабочая поездка представителей Ленобласти в Ташкент и Бухару.