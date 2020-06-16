Вандалы повредили статую коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге

Полиция проводит проверку по факту повреждения скульптуры, установленной на мосту через реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Четырнадцатого июня в полицию Центрального района поступило сообщение о повреждении скульптуры, установленной на мосту через реку Фонтанка. Сотрудники полиции выехали на место и при осмотре обнаружили повреждения статуи. По данному факту полицией проводится проверка», — сказано в сообщении.

Как уточняют местные СМИ, речь идёт о повреждённой статуе коня знаменитой скульптурной группы на Аничковом мосту, созданной Петром Клодтом. По данным СМИ, трое молодых людей залезли на коня, и пили пиво, повредив бронзовый повод.

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Скульптурная группа изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные Петром Клодтом, «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы», появились в 1841 году.