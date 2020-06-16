В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

Совфед предложил значительно сократить новогодние каникулы, чтобы компенсировать нерабочие дни, объявленные из-за пандемии.

Предполагается, что нерабочими днями в начале 2021 года будут только 1, 2, 3 и 7 января. Соответствующий документ глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов уже направил в Минтруд.

В документе говорится, что такая мера необходима для поддержания экономики предприятий и организаций.

Напомним, что Владимир Путин из-за пандемии коронавируса объявил с 30 марта период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Потом этот режим неоднократно продлевали.