17 июня в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 17 июня в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни, грозы. Ветер восточных направлений слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14…+19 гр., днем столбики термометров покажут +25…+30 гр.