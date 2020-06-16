На заводе «МПБО-2» в Янино-1 провели обыски из-за скопившихся химических отходов

На двух площадках петербургского «Завода по механизированной переработке бытовых отходов» – «МПБО-2» в Янино-1 и на Волхонском шоссе – прошли обыски. Обвиняемый – директор организации Тихон Шмелев. Изъяты документы и электронные носители информации.

По версии следствия, отходы на территории «МПБО-2» размещались с нарушением природоохранного законодательства. Земля загрязнена химией, а дренажные и водоотводные каналы забиты мусором. Создавалась угроза окружающей среде.

На ухудшение экологической обстановки жаловались и жители Янино-1. Рабочая группа Заневского городского поселения установила, что объем мусора значительно превышает заявленные показатели.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о «хранении и ином обращении отходов с нарушением установленных правил, создавшем угрозу причинения существенного вреда окружающей среде».