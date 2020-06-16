Ленинградская область подготовилась к проведению ЕГЭ-2020

На основной период сдачи ЕГЭ-2020 в Ленинградской области уже зарегистрировались 6118 человек. Очная сдача начинается с 3 июля.

«Ленинградская область готова к проведению ЕГЭ на 100 %. В этом году на базе региональных школ будут работать 42 пункта проведения экзамена», – рассказал председатель областного комитета по образованию Сергей Тарасов

По словам Сергея Тарасова, эти пункты имеют не только оборудование для проведения экзаменов, но и аппараты для обеззараживания воздуха и термометрии. Также они оснащены дезинфицирующими и антисептическими средствами, как этого требует Роспотребнадзор. Все задействованные в экзаменах уже прошли повышение квалификации.

Всего на оборудование 85 дополнительных аудиторий необходимым оборудованием из бюджета Ленинградской области направлены 5,2 млн рублей.