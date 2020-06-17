Женщина-трансгендер из Купчино отсудила у работодателя из Коммунара 1,86 млн рублей

Городской суд Петербурга во время апелляции оставил в силе решение о компенсации трансгендерной женщине Анастасии Васильевой, уволенной с работы. Ранее Анастасия проработала 10 лет печатником глубокой печати, будучи Николаем.

В июле 2017 года, сразу после смены пола, Анастасию уволили с работы. Работодатель – типография «Яношка Павловск» из города Коммунар – сослался на перечень из 456 профессий, запрещенных для женщин в России. Согласно списку женщина не может работать печатником глубокой печати.

Однако суд в декабре 2018 года суд встал на строну Анастасии, потому что этот перечень связан лишь с охраной материнства. Увольнение признано незаконным. Работодатель должен восстановить Анастасию в должности, выплатить ей 10 тыс. рублей компенсации за моральный вред и 1,85 млн рублей за вынужденный прогул.