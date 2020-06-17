В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

Для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку, предложили ввести временное дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации из-за пандемии.

Соответствующее предложение Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство. По мнению НРК, родители-одиночки должны до конца года получать ежемесячную компенсацию в размере не ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. При этом все действующие пособия и льготы должны сохраниться.

Как пояснили в организации, несмотря на объявленные государством меры поддержки семей с детьми, родители-одиночки остаются незащищенной социальной категорией.