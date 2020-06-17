Киевское шоссе у Большой Ящеры засыпало обломками машин после серьезного ДТП — видео

В Лужском районе произошла серьезная авария, об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте».

Серьезное ДТП произошло на Киевском шоссе у Большой Ящеры в Лужском районе Ленобласти. Предположительно, Land Cruiser, судя по обломкам, влетел в припаркованную на обочине фуру, а затем в Ford Focus. На место ДТП уже прибыли экстренные службы.

Очевидцы сообщают, что водитель Land Cruiser от полученных травм погиб на месте. О состоянии остальных участников пока ничего не известно. Подробности уточняются.

Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика.