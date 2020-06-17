Творческая молодежь Ленобласти поедет на фестивале «Таврида»

Часть мероприятий форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крыму будет проходить онлайн. Ленобласть представят 30 певцов, танцоров и художников.

В этом году форум начнет работу в Крыму 10 июля и продлится до октября. Он будет состоять из 10 творческих антишкол. По итогам каждой будет определен победитель, который заключит контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты.

Напомним, что в Ленобласти стартовала регистрация на межрегиональный молодежный образовательный форум “Ладога”, который пройдет с 7 по 15 августа.